Группы ученых в разных странах впервые в истории астрономии увидели столкновение двух невидимых объектов - черных дыр. Они также зафиксировали вероятное последствие удара - яркую вспышку света.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

21 мая 2019 года американская обсерватория LIGO и европейский детектор Virgo на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли в направлении созвездия Феникса зафиксировали исходящие гравитационные волны. Ученые поняли, что там произошло столкновение двух черных дыр, рассчитали приблизительное место удара - и стали пристально наблюдать за этой областью космоса.

Через несколько дней телескоп в Сан-Диего зарегистрировал вспышку света - скорее всего, она стала одним из последствий столкновения. Черные дыры не могут испускать свет, так как их гравитация настолько велика, что из ее объятий не под силу вырваться ни физическим объектам, ни электромагнитному излучению. Так что произошедший случай можно считать исключительно редким явлением.

В результате удара и последующего слияния двух черных дыр образовалось новое небесное тело, масса которого превышает солнечную примерно в 100 раз.

До сих пор о столкновении подобных массивных объектов астрономы узнавали лишь по косвенным признакам - например, когда приборы улавливали порожденные ударом гравитационные волны. Однако на этот раз слияние произошло поблизости от третьей черной дыры, значительно большей массы. Ее гравитация резко оттолкнула образовавшийся в результате столкновения объект, заставив его прочертить яркую линию в окружающем веществе.

Профессор кафедры астрономии Женевского университета Тассос Фрагос считает, что открытие дает науке неоценимую информацию о среде, в которой рождаются источники гравитационных волн.

Астрономы продолжают наблюдения и ожидают, что через несколько лет вспышка повторится, когда на обратном пути новый объект вновь прорежет раскаленный газ, окружающий сверхмассивную черную дыру.

Ученые надеются, что за счет таких редких событий им удастся лучше рассчитать местоположение других черных дыр и понять природу этих загадочных объектов.

"Любое неожиданное открытие, ставящее под вопрос принятые на сегодняшний день теории, рождает новые возможные объяснения и помогает нам приблизиться к пониманию Вселенной. И это удивительное открытие как раз из их числа", - уверен Фрагос.

Ранее "Страна" рассказывала, что астрономы перенесли центр Млечного Пути в виртуальную реальность и теперь любой желающий может "побывать" рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики.

Мы также сообщали, что год назад журнал Science назвал прорывом фотографию тени сверхмассивной черной дыры в галактике М87.