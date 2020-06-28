После чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в нескольких городах России, из страны на родину не вернулись больше двух тысяч иностранцев, которые приехали в страну как болельщики. Мигранты остались на территории России.

Об этом сообщил замглавы МИД России, статс-секретарь Евгений Иванов в беседе с газетой "Коммерсантъ".

По его словам, сейчас иностранцы, которые въехали в Россию в 2018 году без виз по паспортам болельщиков, по факту являются нелегальными мигрантами.

Напомним, что матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов.

Ранее "Страна" писала, что возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами, погибли 48 человек.

Также мы рассказывали, что в России хотят ввести обязательное приложение для всех мигрантов.