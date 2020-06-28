В России подсчитали, сколько иностранных болельщиков не вернулись после чемпионата мира 2018
После чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в нескольких городах России, из страны на родину не вернулись больше двух тысяч иностранцев, которые приехали в страну как болельщики. Мигранты остались на территории России.
Об этом сообщил замглавы МИД России, статс-секретарь Евгений Иванов в беседе с газетой "Коммерсантъ".
По его словам, сейчас иностранцы, которые въехали в Россию в 2018 году без виз по паспортам болельщиков, по факту являются нелегальными мигрантами.
Напомним, что матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов.
Ранее "Страна" писала, что возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами, погибли 48 человек.
Также мы рассказывали, что в России хотят ввести обязательное приложение для всех мигрантов.
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