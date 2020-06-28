Во Львове семь пьяных людей устроили конфликт с медиками скорой помощи, которые приехали на вызов. Они повредили ящик с лекарствами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Установлено, что семь человек (мужчины и женщины), львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбитые емкости с лекарствами ", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили по правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре - по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один - по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Ранее "Страна" писала, что в Днепропетровской области трое иностранцев напали на семью пенсионеров и ограбили их дом.

Также мы рассказывали, что в Харькове избили координатора партии Шария.