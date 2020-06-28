Духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве и лидер Англиканского сообщества во всем мире архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос не был белым.

Об этом церковник написал в своем официальном Twitter.

Уэлби напомнил, что Сын Божий родился на Ближнем Востоке, где живут не белокожие люди. Также он опубликовал несколько картин на евангельские сюжеты, в которых Христос предстает черным или смуглым (традиция изображать Иисуса с характерными этническими чертами - японца, мексиканца, эфиопа и так далее - принята у разных не белых народностей давно).

Черный Иисус в терновом венке

Христос на пути к Голгофе

Снятие с креста

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили. Но Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален, и надежда, которую он предлагает, - это хорошая новость для всех нас. Вот некоторые из моих любимых изображений Христа со всего мира", - написал архиепископ.

Как писала "Страна", на днях в США призвали сносить памятники и уничтожать фрески с белым Иисусом Христом.

Также мы сообщали, что в Кембридже преподавателя повысили до профессора после слов "жизни белых не имеют значения".