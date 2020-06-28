В Иране снова вводят масочный режим из-за того, что в стране увеличился показатель смертности от коронавируса. Маски будут обязательными в закрытых помещениях. За сутки 27 июня умерли 144 человека.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Наиболее пострадавшим провинциям будет разрешено повторно применять жесткие ограничения, направленные на противодействие вируса. Новые требования будут действовать как минимум до 22 июля.

Ранее верховный лидер Али Хаменеи предупредил, что экономические проблемы страны могут усилиться, если коронавирус продолжит распространяться бесконтрольно.

Ранее "Страна" писала, что неподалеку от столицы Китая почти пятьсот тысяч человек угодили в жесткий карантин.

Также мы рассказывали, что глава Минздрава обвинил украинцев в ухудшении эпидемической ситуации и привел в пример Европу.