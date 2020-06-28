Центр космических полетов Годдарда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовал таймлапс, который представляет изменение солнечной активности с 2010 по 2020 год.

Размещенный на сервисе YouTube ролик длится 61 минуту.

В комментарии к видео в НАСА рассказали, что в течение 10 лет Обсерватория солнечной динамики (англ. Solar Dynamics Observatory, SDO) безостановочно наблюдала за Солнцем. К июню 2020 года с космической орбиты SDO сделала 425 миллионов изображений светила с высоким разрешением. Обсерватория накопила 20 миллионов гигабайт данных. Эта информация позволила сделать новые открытия о жизни ближайшей к Земле звезды и о том, как она влияет на Солнечную систему.

SDO делает изображение Солнца каждые 0,75 секунды. На таймлапсе демонстрируются фотографии, сделанные на длине волны 17,1 нанометра, которая позволяет показать корону Солнца.

Видео демонстрирует нарастание и падение активности, которые являются этапами 11-летнего солнечного цикла.

Если внимательно присмотреться, на видео заметны несколько моментов с темными кадрами. Их появление связано с тем, что Земля или Луна затмевали собой Солнце от орбитальных аппаратов SDO. А в 2016 году один из аппаратов вышел из строя на неделю, из-за чего экран темнее на довольно продолжительное время.

Изображения, на которых Солнце смещается от центра, обусловлены калибровкой инструментов.

Ранее "Страна" публиковала таймлапс-видео рассвета на Земле, снятое с борта МКС.

Также мы показывали, как выглядели бы четыре типа ракет с момента запуска до конца отделения ступеней, если бы их корпус был прозрачным.