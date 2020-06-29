Спасатели предупредили украинцев о том, что в понедельник в стране будут грозы, град и шквальные порывы ветра. Стоит быть осторожнее на улице и убрать вези с открытых балконов.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что в воскресенье, 28 июня, в Киеве ожидается гроза. Чиновники их Киевской городской государственной администрации предупредили о том, что в столице Украины объявлен второй - желтый - уровень погодной опасности.

Также мы рассказывали, что в выходной понедельник, 29 июня, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами.