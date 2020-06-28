В Польше в 21:00 по Киеву завершился первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, из 11 кандидатов лидируют действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский. Они выходят во второй тур.

Опрос избирателей проводила социологическая лаборатория Ipsos.

По данным экзитпола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а Тшасковский набирает 30,4% голосов поляков.



Второй тур выборов президента, в котором, судя по этим результатам, встретятся только Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.

Как писала "Страна", первоначально президентские выборы в Польше были запланированы на 10 мая. Их даже хотели провести по почте из-за карантина.

Однако к концу апреля стало ясно, что выборы перенесут на более поздний срок.