В Киеве водитель авто Renault сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Он поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении пешеходам.

Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева.

Ребенок остался жив, но получил телесные повреждения, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Водитель с места ДТП уехал, не дождавшись полиции. Через камеры видеонаблюдения инспекторы установили номерные знаки авто и маршрут его движения.

Впоследствии патрульные остановили этот автомобиль по ориентировке, а самого водителя задержали. Дальше делом будут заниматься следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям водителя.

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