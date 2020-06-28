Телеведущая Малышева назвала лекарства, которые помогли ее 87-летней маме победить коронавирус
Российская телеведущая, врач-терапевт и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать, заразившуюся коронавирусом.
Препараты она перечислила в комментариях к своему посту в Instagram.
В самом посте Малышева привела подробности болезни мамы: больше месяца старая женщина провела в больнице, из них две недели - в реанимации.
В комментариях врач добавила, что родительница входила в группу риска по нескольким факторам: у нее тяжелая сердечная недостаточность, три порока сердца, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, а также постоянная форма мерцательной аритмии.
Несмотря на это женщину удалось спасти.
"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон... Мама постоянно принимала антикоагулянты - лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе", - отметила Малышева.
Она добавила, что никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет. Также она уточнила, что в больнице маме заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в инъекциях - пациентка стала получать клексан. Вероятно, он и сыграл главную роль в выздоровлении.
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Моя мама – настоящий победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила её в Bosco кафе в Петровский пассаж. Я мечтала прийти сюда ещё раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые её лечили! Спасибо моему брату! Отдельная любовь и благодарность Марьяне Анатольевне Лысенко! Здоровья всем! И как можно дольше оставаться детьми! @bosco_di_ciliegi @bosco.cafe
Ранее "Страна" приводила мнение ученых о том, что дексаметазон способен втрое уменьшить риск смертности больных с Covid-19.
Также мы цитировали мнение Малышевой о коронавирусе в сравнении с корью.