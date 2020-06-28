Российская телеведущая, врач-терапевт и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать, заразившуюся коронавирусом.

Препараты она перечислила в комментариях к своему посту в Instagram.

В самом посте Малышева привела подробности болезни мамы: больше месяца старая женщина провела в больнице, из них две недели - в реанимации.

В комментариях врач добавила, что родительница входила в группу риска по нескольким факторам: у нее тяжелая сердечная недостаточность, три порока сердца, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, а также постоянная форма мерцательной аритмии.

Несмотря на это женщину удалось спасти.

"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон... Мама постоянно принимала антикоагулянты - лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе", - отметила Малышева.

Она добавила, что никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет. Также она уточнила, что в больнице маме заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в инъекциях - пациентка стала получать клексан. Вероятно, он и сыграл главную роль в выздоровлении.

Ранее "Страна" приводила мнение ученых о том, что дексаметазон способен втрое уменьшить риск смертности больных с Covid-19.

Также мы цитировали мнение Малышевой о коронавирусе в сравнении с корью.