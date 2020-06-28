В Китайской народной республике из-за коронавируса власти ввели строгий карантин в уезде Аньсинь провинции Хэбэй. Там живут примерно полмиллиона человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иностранные издания.

Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Ранее "Страна" писала, что на планете число зараженных Covid-19 перевалило за 10 миллионов.

Также мы рассказывали, что в Польше за сутки от коронавируса выздоровели в три раза больше человек, чем заразились.