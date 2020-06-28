В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали детали пожара в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3-а, который расположен неподалеку от взорвавшейся в прошлое воскресенье многоэтажки.

Подробности происшествия раскрыла для УНИАН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По словам чиновницы, по пока неизвестным причинам произошло возгорание на балконе 12-го этажа.

"В 16:12 к нам поступила информация. Из-за того, что балкон был утеплен несертифицированным утеплителем, огонь с 12-го этажа перебросился на балкон 13-го этажа. На квартиры он не распространился", - сказала представительница ГСЧС.

Уже в 16:54 огонь был локализован, а в 17:01 ликвидирован. В результате пожара огнем оказались повреждены внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

На месте происшествия было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео пожара.

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