В Италии запретили ручную кладь на всех национальных и международных рейсах. Запрет ввели из-за того, что национальное управление гражданской авиации запретило использовать полки в самолете.

Об этом пишет The Local.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.

Эта мера направлена ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.

Ранее "Страна" писала, что лоукостер Ryanair возобновил полеты в Украину.

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