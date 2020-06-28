Астрономы из Геттингенского университета открыли две суперземли (или сверхземли) у холодного красного карлика Глизе 887, что в 10,7 световых года от Солнца. Обе экзопланеты расположены в обитаемой зоне и потенциально пригодны для жизни.

Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Science.

Суперземля - это класс планет, масса которых превышает массу Земли в 5-10 раз, но значительно меньше массы газовых гигантов. Две планеты такого класса нашли в рамках проекта RedDots, задача которого - поиск экзопланет земного типа у ближайших к Солнцу маломассивных звезд с помощью доплеровской спектроскопии. В поиске применяются наземные приборы, в том числе спектрографы HARPS и UVES, установленные на телескопах в обсерваториях Ла Силья и Паранал (Чили).

М-карлик Глизе 887, у которого были найдены экзопланеты, является 12-м по удаленности звездной системы от Солнца. Масса звезды составляет 0,48 массы Солнца, а радиус — 0,47 радиуса Солнца. Ученые проанализировали данные спектрографов, охватывающие 20-летний период наблюдений за звездой, а также фотометрические данные, полученные космическим телескопом TESS.

Астрономы выяснили, что орбитальные периоды экзопланет GJ 887b и GJ 887c составляют, соответственно, 9,3 и 21,8 земных дня, а их минимальные массы оцениваются в 4,2 и 7,6 массы Земли. Это и позволяет отнести открытые экзопланеты к категории суперземель. Обе экзопланеты находятся вблизи внутренней границы обитаемой зоны, что означает, что на их поверхности может существовать вода в жидком виде. Оценочная температура поверхности Gliese 887c составляет около 70 градусов Цельсия.

Ранее "Страна" писала, что в NASA разработали новый метод для поиска обитаемых планет.

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