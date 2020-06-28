На российском интернет-сервисе объявлений "Авито" появилась в продаже рубашка, которая якобы принадлежала президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Рубашку размера 48-50 (XL) нашли в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, куда приезжал президент России.

Объявление можно найти на сайте сервиса.

Продавец утверждает, что рубашка была найдена при уборке номера. После обнаружения ее не стирали. Также автор объявления готов отдать рубашку "на экспертизу". Он оценил артефакт в 165 000 рублей.

Фото: Авито

Автор объявления рассказал, откуда у него рубашка. Его слова приводит Telegram-канал "Подъем".

Собеседник канала пояснил, что взял рубашку Путина у своего знакомого в одном из отелей Нижнего Новгорода.

"Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого", - добавил он.

Мужчина предположил, что ее сшили вручную на заказ, поскольку на бирке не указан производитель и сказал, что 165 тысяч - минимальна цена за рубашку.

"Цену сбрасывать не планирую. Она и так была 180 тысяч, сейчас 165 тысяч стоит, дешевле уже некуда", - заключил он.

Ранее "Страна" писала, что Путин назвал коронавирус испытанием для тех, кто решил, что правит миром.

Также мы рассказывали, что Путин рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024-м.