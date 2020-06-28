Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника с помощью беспилотного летательного аппарата сняли реку Припять в зоне отчуждения ЧАЭС.

Получившееся короткое, но впечатляющее видео пресс-служба заповедника выложила в Facebook.

На кадрах видны типичные ландшафты украинского Полесья с высоты птичьего полета с их пойменными лугами, островами, густыми лесами и полянами.

Видео: Facebook/ zapovidnyk2018

В прошлом году "Страна" сообщала, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС запустили водный маршрут по рекам Припять и Уж. Маршрут был разработан по указу президента Украины "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Мы также рассказывали, что благодаря акватуризму посетители зоны могут вблизи бывших населенных пунктов Теремцы, Ладыжичи, Оташев и Чернобыль в устье реки Припять пройти к причалу и продолжить передвижение по воде.