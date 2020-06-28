Под Одессой на трассе по дороге в Рени случилось смертельное ДТП. Столкнулся легковой автомобиль и бус, который был на буксире. Один человек погиб, второй - находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Около 7 часов утра Ford Transit, который был на буксире у Opel Movano, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии водитель Chevrolet, 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована ", - говорится в сообщении.

Данные женщины пока не установлены, известно что супруги - из Николаевской области.

Также правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция

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