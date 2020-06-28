В Польше за сутки 27 июня от коронавируса выздоровели почти в три раза больше человек, чем заразились за день. Так, по состоянию на утро воскресенья в Польше 193 новых случая заражения. Выздоровели 576 человек, а скончались от осложнений трое.

Об этом говорят данные статистического портала Worldometers.info.

Днем ранее, 27 июня, сообщалось о 319 новых случаях заболевания Covid-19, 6 человек скончались, 754 выздоровели.

По данным портала, сейчас активных больных в Польше 11 921 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 33 907 случаев инфицирования, умерли 1 438 человек, выздоровели – 20 548 человек.

Ранее "Страна" писала, что на планете число зараженных Covid-19 перевалило за 10 миллионов.

Также мы рассказывали, что по утверждению ученых коронавирус присутствовал в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.