Российские военные провели эксперимент по применению стаи, или роя истребителей Су-35. Ими управлял новейший самолет пятого поколения Су-57, который начали производить в прошлом году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Как сказал один из собеседников агентства, эксперимент проводили в реальных боевых условиях. При этом Су-57 выполнял роль командно-штабного самолета.

Другой источник уточнил, что в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

При этом собеседники агентства не назвали дату и место проведения эксперимента.

Применение стаи, действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Кроме того, в перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, спутников и с наземной техники должна поступать в систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса. В ней при поддержке искусственного интеллекта будет происходить распределение боевой работы, в том числе для авиации.

Подобные работы ведут США для своих истребителей F35. Однако пока ни России, ни США не удалось построить единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

Ранее "Страна" рассказывала о перехвате самолетов-разведчиков ВВС США российским истребителем над Черным морем.

Мы также сообщали, что в апреле в Мелитополе рухнул украинский истребитель.