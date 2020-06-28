МОЗ Украины опубликовал карту заражения коронавирусом по областям страны
Центр общественного здоровья Украины опубликовал карту заражения коронавирусом по облпастям по состоянию на воскресенье, 28 июня. Всего в стране подтверждено 42982 случаев болезни. Лидирует Львовская область и Киев.
Об этом говорится на странице ЦОЗ.
От заболевания излечились 18 934 человек, 1129 человек умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев. Тестов методом ПЦР провели 641 911, методом ИФА - 195 210.
Количество активных больных составляет 22919 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.
Сейчас госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11480 человек, к подключению к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.
Фото: Facebook/ЦОЗ
Коронавирус подтвержден у 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.
Сейчас ситуация по областям выглядит так:
- Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. - 479 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)
- Киев - 4935 (1547 выздоровели)
- Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)
- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)
- Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)
- Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)
- Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. - 3568 (1738 выздоровели)
- Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)
- Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)
- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)
- Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)
- Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).
Ранее "Страна" писала, что за сутки в больницы попало 237 человек с Covid-19.
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