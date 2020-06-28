Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Россию исключили из Большой восьмерки, которая после этого стала Большой семеркой. По его словам, на изгнании настоял его предшественник Барак Обама, так как РФ переиграла США на внешнеполитической арене.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Забавно видеть, как коррумпированный Джо Байден читает заявление о России, которое, очевидно, было написано его помощниками (имеется в виду сегодняшний призыв политика не приглашать Россию присоединиться к G7 - Ред.). Россия полностью переиграла его (Байдена - Ред.) и Обаму во время их пребывания в должности - так сильно, что Обама хотел, чтобы они вышли из тогдашней Большой восьмерки. США были слабы во всем, но особенно в России!" - написал Трамп.

Напомним, Россия входила в Большую восьмерку до 2104 года, однако была исключена решением других участников группы после присоединения Крыма.

Сейчас Трамп настаивает на приглашении Путина на очередной саммит Большой семерки.

Как писала "Страна", против этого выступил Владимир Зеленский.