Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина. Фото: Страна

По состоянию на воскресенье, 28 июня, к ослаблению карантина в Украине не готовы 11 регионов страны, а также столица - Киев. Они не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Кроме того, нет данных из ОРДЛО и оккупированного Крыма. 

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава не готовы к ослаблению карантина:

  • Киев
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Киевская область 
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Хмельницкая область 
  • Черниговская область

Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

По сравнению с вчерашним днем количество областей не изменилось, но немного поменялись сами области. Так, из списка неготовых убрали Черновицкую область и добавили Николаевскую.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области ужесточили карантин и ограничили массовые мероприятия

Также мы рассказывали, что в Киеве местные власти рассматривают возможность ужесточения карантина, которое коснется в том числе работы общественного транспорта

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