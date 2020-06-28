Сколько областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Таблица МОЗ
По состоянию на воскресенье, 28 июня, к ослаблению карантина в Украине не готовы 11 регионов страны, а также столица - Киев. Они не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Кроме того, нет данных из ОРДЛО и оккупированного Крыма.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава не готовы к ослаблению карантина:
- Киев
- Волынская область
- Донецкая область
- Закарпатская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
По сравнению с вчерашним днем количество областей не изменилось, но немного поменялись сами области. Так, из списка неготовых убрали Черновицкую область и добавили Николаевскую.
Ранее "Страна" писала, что в Киевской области ужесточили карантин и ограничили массовые мероприятия.
Также мы рассказывали, что в Киеве местные власти рассматривают возможность ужесточения карантина, которое коснется в том числе работы общественного транспорта.