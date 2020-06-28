По состоянию на воскресенье, 28 июня, к ослаблению карантина в Украине не готовы 11 регионов страны, а также столица - Киев. Они не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Кроме того, нет данных из ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава не готовы к ослаблению карантина:

Киев

Волынская область

Донецкая область

Закарпатская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

По сравнению с вчерашним днем количество областей не изменилось, но немного поменялись сами области. Так, из списка неготовых убрали Черновицкую область и добавили Николаевскую.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области ужесточили карантин и ограничили массовые мероприятия.

Также мы рассказывали, что в Киеве местные власти рассматривают возможность ужесточения карантина, которое коснется в том числе работы общественного транспорта.