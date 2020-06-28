Чернокожий 41-летний актер Энтони Маки, сыгравший роль Сэма Уилсона / Сокола во франшизе "Мстители", обвинил киностудию Marvel в расизме, отсутствии расового разнообразия в фильмах и на съемочной площадке.

Об этом сообщает сайт Screenrant.

По словам Маки, он участвовал в семи фильмах Marvel, и на съемочной площадке "каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек" вокруг него был белым.

Также его возмутил расизм создателей картины "Черная пантера", хотя в ней были в основном задействованы как раз темнокожие актеры.

"Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что если вы можете нанять чернокожих в фильм о чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?" - возмутился Энтони.

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