Прокуратура назвала причину стрельбы в Харьковской области в результате которой погиб человек. Стрелявший был пьяным и открыл огонь по отдыхающим за городом из-за того, что они отказались подвезти его на машине.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

53-летний подозреваемый подошел к компании из 10 человек с детьми, которые отдыхали на природе, и потребовал отвезти его на автомобиле. После отказа, мужчина открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова.

По информации прокуратуры, мужчина, который отрыл стрельбу, ранее судимый. Он был задержан самими отдыхающими до приезда правоохранительных органов.

Напомним, что злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" рассказывала подробности стрельбы в Харьковской области.

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