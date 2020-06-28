Когда температура в течение нескольких недель на 10°C превышает средние высокие показатели региона, ученые говорят об экстремальной жаре.

Такая погода изматывает и негативно влияет на организм. Поэтому в зной нужно избегать излишних физических нагрузок, правильно питаться и пить, а также соблюдать режим дня.

Каких еще правил желательно придерживаться, рассказала пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Чтобы избежать вызванных жарой недомоганий, следует:

как можно меньше находиться на солнце, особенно с 11:00 до 16:00;

на улице придерживаться тени, чтобы тело могло восстановиться;

лучше оставаться в помещении, желательно с кондиционером (можно зайти в кондиционированное общественное помещение - даже несколько проведенных там часов поможет телу адаптироваться к жаре на улице);

обращаться с кондиционером осторожно, так как резкое изменение температуры создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а длительное переохлаждение ослабляет иммунитет.

Необходимо быть осторожным с загаром, который является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения. Кроме того, загар замедляет способность кожи высвобождать избыток тепла и таким образом способствует обезвоживанию организма. Защититься от него можно кремом с SPF не менее 30 (ищите средства защиты от солнца с пометками "Широкий спектр" или "Защита UVA / UVB"). Крем нужно наносить за 30 минут до выхода на улицу.

У водоемов получить ожоги легче, поэтому здесь следует быть внимательным. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и широкополую шляпу, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару.

В зной рекомендуется пить больше воды и поддерживать водный баланс независимо от степени активности. Не нужно ждать возникновения чувства жажды - лучше пить постоянно маленькими порциями. Если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья, посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества воды в жару.

Не стоит пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь и много сахара, ведь они вызывают потерю жидкости. Кроме того, нужно избегать слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Сидящим на диете с низким содержанием соли и страдающим диабетом или повышенным артериальным давлением следует спросить у врача насчет водно-солевого режима.

В жару электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.

Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Избегайте горячей и тяжелой жирной пищи: она дает дополнительную тепловую нагрузку на организм.

Уменьшите интенсивность физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно, постепенно повышая темп. Если нагрузка в жару заставляет сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые упражнения. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно если чувствуете головокружение или слабость.

Никогда не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени.

Ранее "Страна" рассказывала, как противостоять обезвоживанию в жару.

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