В Чехии рекорд по количеству зараженных коронавирусом за три месяца. За сутки зарегистрированы 260 случаев заражения. Это самая большая цифра в стране с 8 апреля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Чешской Республики.

Накануне было почти на 100 случаев меньше. Наибольшее количество новых заражений - 104 - в столице Праге.

Главный гигиенист республики Ярмила Ражова предполагает, что высокий ежедневный прирост может быть связан с интенсивными тестированием в местах локальных вспышек.

По стране зафиксировано три локальные вспышки - две на шахтах и одна в компании по производству автомобильных компонентов Magna Exteriors (Богемия). Комплексное тестирование работников шахт и их родственников должно продолжаться до вторника.

Всего с начала эпидемии в Чехии зарегистрировали 11 306 заражений коронавирусной инфекцией, 7682 из них выздоровели, 347 умерли, сейчас в больницах находится 117 человек, остальные лечатся дома.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве за сутки выявили 69 новых пациентов с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что внутренние границы ЕС могут быть снова закрыты, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией в европейских государствах будет ухудшаться.