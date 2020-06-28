По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно три миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связаны с алкоголем. Жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков.

О том, какие именно риски связаны с распитием пьянящих жидкостей, рассказал в Facebook Центр общественного здоровья.

Во-первых употребление спиртного приводит к обезвоживанию. В жару алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. В жару потеря воды крайне опасна.

Во-вторых, из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются, но воздух тоже горячий, и желанного охлаждения не наступает.

В-третьих, после спиртного растет риск сердечного приступа, так как в жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий и натрий. Сердцу оказывается трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть, что чревато головокружением. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить алкоголь в жаркую погоду.

Наконец, алкоголь несовместим с активным отдыхом. Из-за высокой температуры мы быстрее пьянеем, реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. В связи с этим можно нанести вред не только себе, но и другим.

Лучший алкогольный напиток в жаркие дни - это отсутствие алкоголя.

Медики уверяют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы, так как вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов. Кроме того, с алкоголем связывают восемь разных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит.

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