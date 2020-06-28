В субботу, 27 июня, Запорожская атомная электростанция вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №6.

Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом".

Подключение произошло 17:09. После этого начался набор мощности.

В настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. На энергоблоке №4 уже 58-е сутки идет плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 73-и сутки длится плановый средний ремонт, а энергоблок №1 находится в резерве.

В "Энергоатоме" отметили, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала станции нет.

Также в компании сообщили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (на территории вокруг станции радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час. Это соответствует естественному радиационному фону.

Ранее "Страна" рассказывала, что на украинском энергорынке затевается большой передел, и разбиралась. почему несколько энергоблоков атомных станций ставят на стоп.

Мы также сообщали, что 21 апреля Запорожская АЭС отключила блок №2 от энергосистемы и вывела его в резерв.