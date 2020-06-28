В Молдове уже больше 16 тысяч человек заразились коронавирусом. От осложнений болезни умер 521 человек. От Covid-19 излечились почти девять тысяч зараженных.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Молдова.

"Сегодня был обработан 2 161 тест, из которых 1607 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 304 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в нашей стране составляет 16 080", - отмечается в сообщении.

Среди лиц, у которых в субботу выявили Covid-19, 25 работают в системе здравоохранения. Общее количество заразившихся медицинских работников составляет 2 171 человек, из них 29 скончалось.

При этом, от коронавируса вылечились 8 900 человек. В настоящее время в Молдове остается 6 659 активных случаев. В больницах страны почти не осталось мест для госпитализации больных коронавирусом.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" писала, что Путин назвал коронавирус испытанием для тех, кто решил, что правит миром.

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