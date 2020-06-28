В субботу в Республике Беларусь заражение коронавирусом было подтверждено у 61 095 человек, а в воскресенье - у 61 475 человек. Таким образом, суточный прирост заболевших составл 380 человек.

Статистику приводит официальный Телеграм-канал Минздрава страны.

Что касается смертей, то вчера в Беларуси насчитывалось 377 умерших пациентов с коронавирусом. Сегодня их число составляет 383.

В Беларуси на 28 июня выздоровели и выписаны 45 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено 979 тысяч 800 тестов на наличие коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в Украине за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 917 человек.

Мы также приводили карту распространения заболевания по украинским регионам.