Ночью во Львове произошла массовая уличная драка со стрельбой, есть раненый
В ночь на воскресенье, 28 июня, во Львове состоялась массовая драка со стрельбой. Побоище произошло около 1:50 на улице Владимира Великого, 53.
Об этом сообщает сайт "Варта 1".
По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. На место происшествия приехала полиция и обнаружила группу людей, между которыми продолжался жаркий спор.
Как стало известно, один из участников стычки жестоко избил парня. Защищаясь, последний открыл стрельбу из пистолета. В результате стрелявший ранил нападавшего, но легко: жизни мужчины ничего не угрожает.
Обоих участников драки госпитализировали больницу скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители изъяли гильзы.
Ранее "Страна" писала о массовой драке со стрельбой в Киеве между агробизнесменами и газовиками.
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