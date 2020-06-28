В ночь на воскресенье, 28 июня, во Львове состоялась массовая драка со стрельбой. Побоище произошло около 1:50 на улице Владимира Великого, 53.

Об этом сообщает сайт "Варта 1".

По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. На место происшествия приехала полиция и обнаружила группу людей, между которыми продолжался жаркий спор.

Как стало известно, один из участников стычки жестоко избил парня. Защищаясь, последний открыл стрельбу из пистолета. В результате стрелявший ранил нападавшего, но легко: жизни мужчины ничего не угрожает.

Обоих участников драки госпитализировали больницу скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители изъяли гильзы.

Ранее "Страна" писала о массовой драке со стрельбой в Киеве между агробизнесменами и газовиками.

Мы также рассказывали о случае в Николаеве, где около сотни человек устроили массовую драку.