В воскресенье, 28 июня, в Киеве ожидается гроза. Чиновники их Киевской городской государственной администрации предупредили о том, что в столице Украины объявлен второй - желтый - уровень погодной опасности.

Об этом сообщает прес-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометценр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" писала, что спасатели предупредили об угрозе наводнений в трех областях Украины.

Также мы рассказывали, что в выходной понедельник, 29 июня, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами.