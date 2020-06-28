Киевлян предупредили о грозе. Фото: pixabay

В воскресенье, 28 июня, в Киеве ожидается гроза. Чиновники их Киевской городской государственной администрации предупредили о том, что в столице Украины объявлен второй - желтый - уровень погодной опасности. 

Об этом сообщает прес-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометценр.

  • Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:
  • Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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