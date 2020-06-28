В Киеве на Голосеевском проспекте, 84, патрульные полицейские стреляли в бойцовскую собаку. Животное напало на правоохранителей, когда те оформляли ДТП.

Об этом пишет Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Как выяснилось полицейские приехали на оформление ДТП. Чтобы не создавать затор, они быстро нарисовали схему аварии и убрали машины с дороги для дальнейших разбирательств.

В этот момент рядом появился мужчина (со слов местных жителей, злоупотребляющий наркотиками) с двумя собаками бойцовской породы. На просьбу патрульных взять животных на поводок мужчина агрессивно ответил отказом. В этот момент собаки набросились на полицейских.

Один из копов начал стрелять в пса и выпустил четыре патрона. В питомца агрессивного мужчины он не попал, но тот передумал атаковать и убежал к хозяину. Вскоре владелец ретировался с места происшествия, забежал в подъезд дома и закрылся у себя в квартире. На требование полиции открыть двери ответил отказом, нецензурно выразился и принялся угрожать копам.

Вскоре на место происшествия приехал еще один экипаж и стал искать гильзы.

Ранее "Страна" рассказывала о случае в Херсонской области, где бродячая собака разорвала лицо девятилетней девочке, которая вышла погулять.

Мы также писали об ужасном случае под Киевом: там ротвейлер до смерти загрыз прохожего.