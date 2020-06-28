Подольский районный суд в Киеве посадил 21-летнего мужчину, который ограбил в Киеве подростка. Ему дали четыре года и один месяц лишения свободы по второй части статьи 186 (грабеж).

Об этом сообщает прес-служба полиции Киева.

Ограбление произошло еще в феврале. Злоумышленник толкнул парня в спину, а когда тот упал на землю, дважды ударил его по лицу и забрал спортивную сумку с личными вещами и двумя мобильными телефонами, после чего дважды ударил его кулаком в лицо и скрылся.

Во время отработки территории полицейские неподалеку от места совершения преступления задержали нападавшего с вещественными доказательствами. 21-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее "Страна" писала, что в самом центре Днепра на мужчину напали с пистолетом и похитили у него 4 миллиона.

Также мы рассказывали, что в Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова, который ограбил "Новую почту".