В Киеве в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, где недавно взорвался жилой дом, вспыхнул пожар.

Об этом в воскресенье, 28 июня, передает корреспондент "Страны".

Сообщается, что пожар вспыхнул на балконе многоэтажки на Крушельницкой, 3А. Пламя распространяется на верхние этажи дома. Пожарные уже выехали к месту происшествия, информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно - газовоздушной смеси без последующего горения). В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Напомним, недавно в поселке Эсхар неподалеку от Харькова прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего пришлось госпитализировать мужчину. Полиция уже открыла по данному факту уголовное дело.