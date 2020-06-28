Полиция задержала 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу в субботу вечером в селе Гусаровка Харьковской области. Он убил человека и ранил еще одного.

Об этом сообщает прес-служба Нацполиции в Харьковской области.

"На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертное исследование", - сообщает полиция.

Следственным возбуждены уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство, а также про незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в субботу, 27 июня, вечером в селе Гусаровка вблизи карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону отдыхавших.

По информации местных телеграм-каналов 53-летний пьяный подозреваемый, подошел к отдыхающим и потребовал отвезти его на автомобиле. После отказа, мужчина открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова.

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу, где один из них (27 лет) умер.

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