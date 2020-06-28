За сутки субботы, 27 июня, Госпродпотребслужба проверила в Киеве 209 учреждений на предмет соблюдения карантинных ограничений. Сотрудники надзорного ведомства выписали 7 штрафов.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы в столице.

"По результатам (проверки - Ред.) составлено 7 протоколов согласно ст.44-3 (нарушение правил карантина людей). В частности, для 4 заведений общественного питания, 2 развлекательных заведений и одного промышленного магазина", - говорится в сообщении.

Ранее в Госпродпотребслуже утверждали, что каждый четвертый проверенных ими объект, в числе которых - заведения общепита, нарушает требования противоэпидемических мероприятий.

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