В выходной понедельник, 29 июня, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами. Лить будет на Западной Украине, а также на востоке и частично на юге страны. Центр и столица будут ясными и жаркими.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ужгород, Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Черновцы ожидают дожди с грозами. Температура днем там составит примерно +26...+30 градусов, ночью столбик термометра покажет от +15 до +18 градусов тепла.

Житомир, Киев, Черкассы, Кропивницкий и Винница будут ясными м жаркими. Столбик термометра там покажет примерно +27...+29 градусов днем и до +19 градусов ночью.

Север и восток, а также частично центр зальет дождями и грозами. Так, дождливыми будут Чернигов, Харьков, Луганск, Донецк, Полтава, Днепр и Запорожье. Температура там составим +26...+28 градусов днем и до +18 ночью. В Запорожье будет жарче - днем там ожидается до +32 градусов, а ночью - до +20.

На юге страны будет преимущественно ясно, только в Херсоне ожидаются дожди с грозами. Температура в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму днем до +33 градусом, а ночью в районе +20.

Ранее "Страна" писала, что в июле температура в Украине достигнет 41 градуса.

Также мы рассказывали, что запад Украины продолжит заливать дождями.