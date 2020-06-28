В субботу, 27 июня, в поселке Эсхар неподалеку от Харькова прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего пришлось госпитализировать мужчину. Полиция уже открыла по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"27 июня около 23:40 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, а через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина получил ожоги рук и лица. Его направили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

"Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили полицейские.

В Харьковской области в доме прогремел взрыв. Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно - газовоздушной смеси без последующего горения). В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших. Позже президент Зеленский вручил 12 семьям ключи от новых домов.