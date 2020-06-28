Сотрудники национального парка Крюгер в Южно-Африканской Республике засняли необычную сценку из жизни дикой природы - спор между журавлем и слоном. Пернатый пытался согнать своего "противника" с поляны, и ему почти это удалось.

Видео опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

Так, на видео коронованный журавль агрессивно пытается согнать с поляны слона, расставляя свои крылья и издавая пронзительный крик.

"Коронованный журавль занесен в группу риска в Красной книге и защищен законом в Южной Африке, Зимбабве, Уганде и Кении. Он, как правило, очень территориальный, особенно в паре, и может довольно агрессивно защищать свою территорию или птенцов", - сообщили работники парка.

Видео: YouTube/ Kruger Sightings

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