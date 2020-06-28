В рамках концерта "Глобальная цель: объединение для нашего будущего" - на котором выступали такие артисты как Майли Сайрус, Шакира и Джастин Бибер, удалось собрать почти $7 миллиардов на борьбу с коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 28 июня, движение Global Citizen заявило в соцсети Twitter.

"Вы присоединились к лучшим артистам, чтобы призвать мировых лидеров, меценатов и корпорации поддержать нашу миссию по оказанию помощи в борьбе с Covid-19 людям во всем мире", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы движения, во время концерта было собрано $6,9 миллиардов на помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.

На мероприятии выступали Шакира, Coldplay, Ашер, Дженнифер Хадсон, Джастин Бибер, Quavo, Майли Сайрус, Хлоя Халле и другие артисты. Запись концерта опубликована на YouTube-канале организации.

Видео: YouTube/ Global Citizen

Напомним, что подобный концерт проводился 18 апреля. Тогда выступали Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт и другие.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 28 июня, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 10 миллионов человек. Общее число жертв уже превысило отметку в 500 000.