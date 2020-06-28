Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) сообщила о DDoS-атаке из-за рубежа на сайт онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует Telegram-канал ЦИК

"С самого утра фиксируется DDoS-атака на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 26 июня ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт, а 25 июня, в первый день референдума, в работе сайта для дистанционного голосования так же произошел сбой. Тогда член Центризбиркома Антон Лопатин заявил, что сбои связаны с пиковой нагрузкой на сервера.

Напомним, со среды, 25 июня, в России стартовал "марафон" голосования по поправкам к конституции. Люди смогут приходить на избирательные участки на протяжении недели. При этом в Москве и Нижегородской области отдать голоса можно и по Интернету. Разрешены мобильные избирательные участки.

Ранее мы писали, что так называемая "ДНР" присоединится ко всероссийскому голосованию по поправкам 1 июля.