В воскресенье, 28 июня, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 10 миллионов человек. Общее число жертв уже превысило отметку в 500 000.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, общее число зараженных достигло 10 004 643 человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах - 2 510 323 человека. На втором месте Бразилия - 1 313 667 зараженных. На третьем месте оказалась Россия - тут 663 542 больных Covid-19.

Умерли от коронавируса с начала эпидемии 488 124 человека. Выздоровели 5 065 869 людей.

Напомним, что детские лагеря отдыха в Украине не откроют до 31 июля.

Так же "Страна" писала, что сегодня в Украине количество зараженных коронавирусом перешагнуло за отметку в 43 000 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 917 украинцев.