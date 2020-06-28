Так называемый "глава" аннексированного Россией полуострова Крым Сергей Аксенов не будет просить у Киева возобновить подачу пресной воды.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", как передает РИА Новости.

По словам Аксенова, решение о возобновлении поставок воды может принять только президент Украины Владимир Зеленский.

"Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу - Ред.) принять не может, все остальное - это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", - сказал Аксенов.

По его словам, для обеспечения водой Симферополя уже построены две нитки водоводов и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Аксенов уверяет, что нагрузка на обмелевшие водохранилища таким образом снизится. Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.

Напомним, недавно премер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос поставки воды из Украины в Крым сейчас в повестке дня не стоит, но переговоры об этом "идут каждый день".

Ранее мы писали, что исследователи из Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили в Крыму подземные большие запасы пресных вод с помощью уникальной методики поиска.