Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал со школьниками на Республиканском балу выпускников, который состоялся в субботу, 27 июня, в Минске.

Об этом сообщают "Белновости".

Сперва президент выступил с речью для выпускников, которых поздравил со вступлением во взрослую жизнь. Также он отметил, что мечтает сегодня лишь об одном: чтобы нынешнее поколение сохранило национальное богатство и традиции Беларуси.

"На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", - заявил президент.

После торжественной части мероприятия началось празднование в неформальной обстановке. Лукашенко решил остаться и станцевать с молодежью под песни отечественных и иностранных исполнителей.

Примечательно, что Таисия Повалий исполнила на балу несколько песен, в том числе и украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", как передает Telegram-канал Perepichka News.

Лукашенко станцевал с выпускниками. Видео: YouTube/TYT.by

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко после визита на российский парад в честь Победы рассказал о проблемах с водоснабжением в Минске, когда из кранов пошла вода, непригодная для бытовых нужд и с резким запахом.

До этого "Страна" писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время Парада Победы, назвал Москву столицей Родины.