В Украине выпустят "Простую Конституцию" - детскую версию Основного закона с яркими иллюстрациями, которые призваны привлечь внимание юных граждан Украины.

Офис президента показал, как выглядит "Простая Конституция" в своем Телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.

"Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для самых маленьких. И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении.

Так, издание проиллюстрировано стилизованными под детские рисунки изображениями государственного герба, животных и даже украинских военнослужащих. Также на страницах книги встречаются лозунги: "Который час? Время создавать государство", "Шумеры, го в государство, я создал" и "Демократия полезна для здоровья".

Фото: Офис Президента

Напомним, 28 июня Украина отмечает День Конституции. По этому случаю сегодня президент Зеленский возложил цветы к памятнику Пилипу Орлику и выпустил праздничное видеообращение.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты поздравили Украину с Днем Конституции и отметили усилия нашего государства по внедрению реформ.