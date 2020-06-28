Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса является своего рода испытанием для тех, кто решил, что управляет миром. Болезнь же призвана доказать им обратное.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Не хочется так произносить каких-то грубых слов, неуместно, наверное, будет на широкую публику. Но как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал он.

Напомним, бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин легко манипулирует лидером США Дональдом Трампом, потому что хорошо изучил его слабые стороны и видит его "насквозь".

Также "Страна" писала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании в ближайшее время отправиться в Россию, чтобы продолжить переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.