Путин назвал коронавирус испытанием для тех, кто решил, что правит миром
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса является своего рода испытанием для тех, кто решил, что управляет миром. Болезнь же призвана доказать им обратное.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Не хочется так произносить каких-то грубых слов, неуместно, наверное, будет на широкую публику. Но как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал он.
Напомним, бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин легко манипулирует лидером США Дональдом Трампом, потому что хорошо изучил его слабые стороны и видит его "насквозь".
Также "Страна" писала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании в ближайшее время отправиться в Россию, чтобы продолжить переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.