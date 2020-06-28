Президент России Владимир Путин регулярно сдает кровь для тестов на коронавирусную болезнь. Проверка главы государства на наличие Covid-19 происходит каждые три дня.

Об этом он заявил в интервью для выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", который сегодня вечером покажет телеканал "Россия 1", передает "Интерфакс".

"Регулярно, раз в три-четыре дня", - ответил Путин на вопрос журналиста. Также глава государства рассказал, зачем он посещал "красную зону" московской больницы в Коммунарке, где лечатся больные Covid-19. Он заявил, что хотел "посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено".

"Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило", - отметил президент Российской Федерации и добавил, что перед посещением медучереждения он консультировался со специалистами по поводу того, как не заразиться.

"Соответствующим образом был экипирован. Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть. Такое бывает, такой риск я имел в виду, что это возможно. Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была", - сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, он считает этот риск оправданным, несмотря на то, что "все были против".

По последним данным, в России коронавирусом заразились 634 437 человек. Из них от болезни оправились уже 399 087 пациентов, умерли 9 073 человека.

Напомним, что в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный тоннель. Внешне он немного похож одновременно на сканер для багажа и рамку металлоискателя.

Как мы сообщали ранее, Путин рассказал, будет ли баллотироваться на пятый президентский срок в случае "обнуления" сроков, которые прописаны в поправках к Конституции РФ, за которые должны проголосовать россияне. Нынешний президент не исключил возможность нового президентского срока.