Владимир Зеленский ошибся, перечисляя количество регионов Украины в своем праздничном обращении ко Дню Конституции.

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", - заявил президент.

Отметим, что согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономная Республика Крым и два города, имеющие специальный статус - Киев и Севастополь.

Слова Зеленского о 25 регионах Украины - на 1:21 минуте.

Ранее в Офисе президента перепутали Латвию с Литвой.

Напомним, что в 2018 году Петр Порошенко ошибся в первой строчке гимна Украины. Он спел "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", вместо утвержденного в Конституции текста "Ще не вмерла України і слава, і воля".