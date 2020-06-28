Погода в Украине в начале следующей недели ожидается дождливой, а местами будут грозы. Несмотря на это, воздух прогреется до 26-32 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"Понедельник и вторник (29 и 30 июня - Ред.) в Украине будут с грозовыми дождями. Но не везде. Завтра, 29-го июня кратковременные дожди с грозами пройдут на востоке Украины, на Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской области и Николаевской. Север и центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке", - говорится в сообщении.

Диденко уточняет, что вечером в понедельник дождей прибавится на западной Украине.

"Вечером 29 июня снова на Западе Украины прибавится дождей. Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко: +26...+32 градуса. В Киеве понедельник даст выйти на начало рабочей недели в белом льне, темных очках, тканевой обуви тем, кто ездит в офисы", - уточнила Диденко.

Погода в Украине в начале недели будет дождливой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Во вторник, 30 июня, согласно прогнозу синоптика, пройдут ливни из-за атмосферного фронта, который накроет страну.

"30 июня через Украину пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины. Днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть до Одесской области. И еще в Крыму периодически будет лить. Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать на протяжении ближайшего времени", - уточнила она.

Напомним, в июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.

Ранее мы писали, что Западная Украина переживает крупнейшее наводнение за последнее десятилетие, а окончания сезона дождей ждать не приходится.